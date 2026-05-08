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sexta, 08 de maio de 2026
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Prefeitura de Ibaté realiza Aulão Especial de Zumba e Ritbox em homenagem ao Dia das Mães

08 Mai 2026 - 16h30Por Jéssica C.R.
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Prefeitura de Ibaté realiza Aulão Especial de Zumba e Ritbox em homenagem ao Dia das Mães -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, promoverá neste sábado (9), às 14h, um Aulão Especial de Zumba e Ritbox em comemoração ao Dia das Mães.

O evento será realizado em frente ao Centro Comunitário, ao lado do Campo Municipal, localizado na Rua Doutor Teixeira de Barros, no Centro da cidade.

A atividade promete reunir muita música, animação, diversão e incentivo à prática de atividades físicas, proporcionando um momento especial para as mães, famílias e toda a população ibateense.

A administração municipal convida toda a população para participar do encontro e aproveitar uma tarde especial de homenagem e confraternização.

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