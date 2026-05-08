Ex-prefeito de Descalvado deixa UTI da Santa Casa

José Carlos Calza foi prefeito de Descalvado por três mandatos - Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Descalvado, José Carlos Calza, de 76 anos, apresentou melhora em seu quadro clínico e deixou ontem a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Ele agora está internado na enfermaria do hospital. A informação foi confirmada oficialmente pela assessoria de imprensa da instituição.

Segundo informações da família do ex-prefeito, seu estado de saúde é estável, com boa reação aos medicamentos que lhe foram aplicados nos últimos dias. Porém, o quadro ainda requer atenção especial da equipe médica da Santa Casa, que é referência no atendimento às vítimas de AVC.

Calza foi vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico no dia 26 de abril. Inicialmente, ele foi atendido em Descalvado e, posteriormente, encaminhado e internado na Santa Casa de São Carlos. Ele estava sendo cuidado na Unidade de AVC da instituição, referência regional para este tipo de tratamento.

Segundo a família, o ex-prefeito passou mal na manhã de domingo. Ele demorou para se levantar e, ao ser abordado por sua esposa, Regina, já apresentava sinais de confusão mental.

Após ser encaminhado para atendimento médico, ele passou por uma bateria de exames, incluindo uma ressonância. Foi então constatado que havia sofrido um AVC isquêmico.

BIOGRAFIA - Calza foi prefeito de Descalvado entre 1993 e 1996. Ele elegeu seu sucessor, Lito Todescan Gabrielli. Foi novamente eleito prefeito em 2000 e reeleito em 2004, governando a cidade durante oito anos consecutivos. Em seus mandatos, a cidade obteve importantes conquistas, como a instalação da então Unicastelo (Universidade Camilo Castelo Branco), hoje Universidade Brasil.

Nas eleições de 2012, Calza foi o candidato mais votado, com 54% dos votos, mas teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Como a maioria dos votos poderia ser anulada, a cidade teve novas eleições para prefeito por determinação da Justiça Eleitoral.

Calza teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral depois que as contas de 2007 e 2008, período em que governou o município, foram rejeitadas. Ele entrou com recurso, mas o ministro do TSE, Marco Aurélio de Mello, não acatou as alegações.

O segundo colocado naquela disputa eleitoral, Luis Antônio Panone, que concorria à reeleição, enfrentava um processo no TRE por uma suposta compra de votos com cestas básicas. Posteriormente, Panone foi inocentado da acusação.

Depois disso, Calza tentou ser candidato em 2016, 2020 e 2024, mas seus planos foram frustrados pela Justiça Eleitoral, que o declarou inelegível. Atualmente, ele afirmava que pretendia concorrer novamente ao cargo de prefeito em 2028.

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