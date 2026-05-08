Três pessoas morrem após acidente em rodovia da região

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A Polícia Civil investiga as causas do grave acidente que deixou três mortos na manhã desta quinta-feira (7), na Rodovia Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre as cidades de Barretos e Colômbia. Segundo informações preliminares, um dos veículos envolvidos teria invadido a pista contrária, provocando uma colisão frontal.

O acidente aconteceu por volta das 9h30, na altura do km 437,7 da rodovia. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, a investigação inicial aponta que um Renault Kwid atravessou a faixa contrária e bateu de frente com uma Fiat Strada branca pertencente à Coopercitrus.

Na Fiat Strada estava José Luiz Rodrigues Martins, de 58 anos. Ele era o único ocupante do veículo e morreu ainda no local.

No Renault Kwid estavam Fernando Antônio da Silva, de 59 anos, motorista do carro, e Bruno Rodrigues da Silva, de 55 anos, passageiro. Ambos também não resistiram aos ferimentos.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, DER e Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência. Segundo o DER, durante o atendimento houve interdição total das pistas e do acostamento, com o trânsito funcionando no sistema pare e siga. Não houve registro de congestionamento.

A perícia técnica realizou os levantamentos no local, e as causas oficiais do acidente serão confirmadas após a conclusão do laudo.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Barretos. Até a última atualização, os horários de velório e sepultamento não haviam sido divulgados pelas funerárias responsáveis.

Fonte: Notícias Colômbia e TV Repórter

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