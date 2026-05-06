Homem desaparecido é encontrado em situação de rua em Ibaté e reencontra a família após ação integrada

Um homem que estava desaparecido há cerca de dois meses foi localizado em situação de rua no município de Ibaté e reencontrou a família graças a uma ação conjunta da Guarda Municipal, da Secretaria de Saúde e da Assistência Social.
A ocorrência teve início durante abordagens de rotina realizadas pela Guarda Municipal, que identificou o homem em situação de vulnerabilidade. Após consulta aos registros, foi constatado que havia um boletim de ocorrência de desaparecimento em aberto, registrado por familiares na cidade de Santa Bárbara d’Oeste.
Diante da identificação, a equipe da Assistência Social foi acionada e iniciou imediatamente um trabalho integrado com os demais setores. O homem foi encaminhado ao hospital para avaliação médica, já que apresentava sinais de desorientação, sendo submetido a exames para verificação de seu estado de saúde.
Na sequência, ele foi apresentado à Polícia Civil para formalização da localização, conforme o boletim de ocorrência. Posteriormente, foi acolhido na Casa de Passagem, onde recebeu atendimento e acompanhamento enquanto as equipes realizavam a busca pelos familiares.
A Assistência Social conseguiu localizar a família, que procurava pelo homem há cerca de dois meses em Santa Bárbara d’Oeste. Após o contato, foi organizada uma força-tarefa entre os setores envolvidos, que possibilitou o reencontro.
Com apoio da Guarda Municipal, da Assistência Social e da equipe de saúde, o homem foi conduzido com segurança até sua cidade de origem, onde foi entregue à família, encerrando com sucesso a ação.
O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Major Luís Fumagale, destacou a importância da atuação conjunta. “Esse resultado mostra a eficiência do trabalho integrado das nossas equipes, sempre priorizando a proteção e o bem-estar das pessoas.”
Já a secretária de Assistência Social, Jacqueline Barbosa, ressaltou o caráter humanizado da ação. “Nosso objetivo é garantir acolhimento e dignidade. Proporcionar esse reencontro com a família é extremamente gratificante para toda a equipe.”