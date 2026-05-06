Itu recebe novas aeronaves que pertenciam ao acervo do Museu da TAM, de São Carlos

Hawker Siddeley - Crédito: Divulgação

O município de Itu passou a contar com novas aeronaves históricas que integravam o antigo acervo do Museu da TAM, localizado em São Carlos. A primeira delas chegou na madrugada desta semana ao complexo da Fábrica São Pedro, onde será incorporada a um novo espaço expositivo.

O modelo recebido é um Hawker Siddeley HS-125 (VU-93), aeronave de fabricação britânica que foi utilizada no transporte executivo de oficiais e autoridades. Além disso, também desempenhou funções técnicas importantes, como a aferição de instrumentos de navegação aérea, essenciais para a segurança de pousos e aproximações. O avião já foi descarregado no local e passa por processo de montagem.

Outras duas aeronaves — um Xavante EMB-326 e um Paulistinha CAP-4 — devem chegar nos próximos dias para completar o conjunto que será apresentado ao público. O novo acervo fará parte de um ambiente expositivo em implantação, ampliando as atrações culturais do complexo.

O espaço será denominado Hangar Comandante João Francisco Amaro e promete integrar ainda mais o circuito de visitação da Fábrica São Pedro. O projeto também prevê melhorias de acesso, facilitando a circulação de visitantes e conectando o local a um futuro restaurante que será inaugurado nas proximidades, reforçando o potencial turístico da região.

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