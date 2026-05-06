Prefeitura de Ibaté abre inscrições para curso gratuito de compotas e geleias artesanais

geleia - Crédito: IA

A Prefeitura de Ibaté está com inscrições abertas para o curso profissionalizante de Compotas e Geleias Artesanais. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria Municipal de Governo, em parceria com o SENAC e a Secretaria Municipal de Educação.

O objetivo é oferecer qualificação profissional aos moradores, incentivando o aprendizado de novas técnicas e criando oportunidades de geração de renda e empreendedorismo.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

As aulas acontecerão entre os dias 15 e 25 de junho de 2026, na Escola Neusa Milori Freddi, sempre de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 22h30.

Durante o curso, os participantes irão aprender técnicas de preparo, conservação e armazenamento de compotas e geleias artesanais, além de boas práticas de manipulação de alimentos e formas de apresentação dos produtos.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a capacitação profissional e o fortalecimento de iniciativas que promovem autonomia financeira e o desenvolvimento de novos negócios no município.

Os interessados devem ficar atentos ao período de inscrições para garantir participação dentro do prazo disponível.

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