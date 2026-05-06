(16) 99963-6036
quarta, 06 de maio de 2026
Região

Prefeitura de Ibaté abre inscrições para curso gratuito de compotas e geleias artesanais

06 Mai 2026 - 11h02Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
geleia - Crédito: IAgeleia - Crédito: IA

A Prefeitura de Ibaté está com inscrições abertas para o curso profissionalizante de Compotas e Geleias Artesanais. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria Municipal de Governo, em parceria com o SENAC e a Secretaria Municipal de Educação.

O objetivo é oferecer qualificação profissional aos moradores, incentivando o aprendizado de novas técnicas e criando oportunidades de geração de renda e empreendedorismo.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

As aulas acontecerão entre os dias 15 e 25 de junho de 2026, na Escola Neusa Milori Freddi, sempre de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 22h30.

Durante o curso, os participantes irão aprender técnicas de preparo, conservação e armazenamento de compotas e geleias artesanais, além de boas práticas de manipulação de alimentos e formas de apresentação dos produtos.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a capacitação profissional e o fortalecimento de iniciativas que promovem autonomia financeira e o desenvolvimento de novos negócios no município.

Os interessados devem ficar atentos ao período de inscrições para garantir participação dentro do prazo disponível.

Leia Também

Muro cai sobre homem em Ibaté
Bairro José Giro09h06 - 06 Mai 2026

Muro cai sobre homem em Ibaté

Prefeitura abre inscrições para curso de massas artesanais em parceria com o Senac
Ibaté 06h00 - 06 Mai 2026

Prefeitura abre inscrições para curso de massas artesanais em parceria com o Senac

Motociclista morre após colisão com carreta na SP-310
Região05h37 - 06 Mai 2026

Motociclista morre após colisão com carreta na SP-310

Ibaté planeja Desfile Cívico com tema Ubuntu e foco em inclusão e diversidade
Região19h06 - 05 Mai 2026

Ibaté planeja Desfile Cívico com tema Ubuntu e foco em inclusão e diversidade

PM recupera moto furtada e prende jovem por adulteração em Ribeirão Bonito
Deu Ruim21h55 - 04 Mai 2026

PM recupera moto furtada e prende jovem por adulteração em Ribeirão Bonito

Últimas Notícias