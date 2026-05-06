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quarta, 06 de maio de 2026
Bairro José Giro

Muro cai sobre homem em Ibaté

06 Mai 2026 - 09h06Por Da redação
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Muro cai sobre homem em Ibaté - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma ocorrência mobilizou equipes de resgate na manhã desta quarta-feira (6), no bairro José Giro. Um muro de uma construção, com cerca de 1,5 a 2 metros de altura, desabou sobre um homem, possivelmente em situação de rua, na rua Joanna Tiozzo de Moraes.

Segundo as informações apuradas, a Defesa Civil de Ibaté foi a primeira a chegar ao local e conseguiu retirar rapidamente a vítima debaixo dos escombros. Em seguida, ele foi socorrido por uma ambulância municipal e encaminhado ao hospital de Ibaté, apresentando ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros de São Carlos também foi acionado e enviou duas viaturas para apoio, já que as informações iniciais indicavam que a vítima poderia estar presa sob a estrutura.

A Guarda Municipal de Ibaté esteve no local auxiliando na ocorrência.

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