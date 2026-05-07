Mulher é ferida com golpe de tesoura em Ibaté

Viatura Guarda Municipal Ibate - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 33 anos ficou ferida após ser atacada com um golpe de tesoura durante uma ocorrência de violência doméstica registrada na madrugada desta terça-feira (6), no bairro Santa Iria, em Ibaté.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada via 193 por volta das 00h10 para apoiar uma denúncia de crime contra uma mulher. No local, que possui difícil acesso, os agentes ouviram vozes vindas do interior da residência e, em seguida, a vítima pediu socorro, afirmando que estava sendo mantida dentro da casa.

Pouco tempo depois, a mulher e o suspeito saíram do imóvel. Os guardas constataram sinais de agressão e deram voz de prisão ao homem, que não resistiu à abordagem.

As duas partes foram encaminhadas ao Hospital Municipal para atendimento médico. Segundo o relatório, a vítima precisou levar três pontos na perna esquerda devido ao ferimento provocado pela tesoura.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Ibaté. Após ser ouvido pela autoridade policial, o suspeito foi liberado.

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