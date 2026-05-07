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quinta, 07 de maio de 2026
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Prefeitura de Ibaté divulga regras de limpeza e horários de funcionamento do Cemitério para o Dia das Mães

07 Mai 2026 - 15h33Por Jéssica C.R.
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A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, divulgou como será o funcionamento do Cemitério Municipal durante o próximo domingo, 10 de maio, data em que muitas famílias prestam homenagens pelo Dia das Mães.

A administração municipal orienta que familiares e visitantes fiquem atentos aos prazos para realização de serviços de manutenção e limpeza dos túmulos, visando garantir mais segurança, organização e comodidade para todos durante a data comemorativa.

De acordo com a Prefeitura, os serviços de manutenção poderão ser realizados somente até sexta-feira, 8 de maio. Já a limpeza dos túmulos estará permitida até sábado, 9 de maio, das 6h às 18h. A medida leva em consideração que muitas pessoas trabalham durante a semana e utilizam o sábado para realizar os cuidados no local.

No domingo, 10 de maio, o Cemitério Municipal estará aberto exclusivamente para visitação, também das 6h às 18h.

A Prefeitura pede a colaboração da população para que as orientações sejam respeitadas, contribuindo para a organização do espaço e para um ambiente acolhedor durante as homenagens às mães.

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