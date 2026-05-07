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quinta, 07 de maio de 2026
Ibaté

Prefeitura abre inscrições para curso profissionalizante de Compotas e Geleias Artesanais

07 Mai 2026 - 14h56Por Da redação
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geleia - Crédito: IAgeleia - Crédito: IA

Prefeitura de Ibaté abre inscrições para curso profissionalizante de Compotas e Geleias Artesanais

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Governo, em parceria com o SENAC e a Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para o curso profissionalizante de Compotas e Geleias Artesanais. A iniciativa busca oferecer qualificação profissional aos moradores, incentivando o aprendizado de novas técnicas e promovendo oportunidades de geração de renda e empreendedorismo.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Prefeitura Municipal de Ibaté, de segunda a sexta-feira, nos horários das 08h às 11h e das 13h às 17h.

As aulas serão realizadas entre os dias 15 e 25 de junho de 2026, na Escola Neusa Milori Freddi (cozinha), sempre de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 22h30.

Durante o curso, os participantes irão aprender técnicas de preparo, conservação e armazenamento de compotas e geleias artesanais, além de boas práticas de manipulação de alimentos e apresentação dos produtos.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a capacitação profissional e o fortalecimento de iniciativas que incentivem a autonomia financeira e o desenvolvimento de novos negócios no município.

Os interessados devem ficar atentos ao período de inscrições e garantir participação dentro do prazo disponível.

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