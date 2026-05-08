Homem é preso com drogas e dinheiro durante ação conjunta entre PM e GCM em Ibaté

Crédito: Foto: Divulgação/PM e GCM

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal terminou com a prisão de um homem com drogas, dinheiro e até máquina de cartão na noite desta quinta-feira (7), no Jardim Cruzado ll, próximo do PSF, em Ibaté.

Segundo informações, os policiais militares e guardas municipais foram até um ponto de tráfico e ao chegarem na Rua Borborema e acessarem a Benedito Barreto perceberam que o suspeito estava em uma praça ao lado perto da unidade de saúde. Ao notar a presença das viaturas, ele tentou esconder a máquina de cartão dentro do pneu de um ônibus na Rua Nova Europa.

Durante abordagem nada de ilícito foi encontrado com o homem inicialmente, mas os PMs e GCMs realizaram buscas na região e encontraram uma sacola preta dentro da área do PSF contendo 73 pinos de cocaína, 30 porções de maconha, 28 pedras de crack, 3 de dry, R$ 210 em notas trocadas de dinheiro e moedas, além de uma máquina de cartão. Apesar de negar envolvimento com o tráfico, um possível cliente apareceu com uma criança no colo procurando por um cartão bancário.

Questionado pelas equipes, o rapaz afirmou que havia ido até o local para buscar um “baseado”, o que, de acordo com os policiais militares e guardas municipais reforçou os indícios de que estava ocorrendo a venda de entorpecentes. Na sequência, o suspeito foi levado para o Plantão Policial de São Carlos.

Diante dos fatos o delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência, pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem.

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