(16) 99963-6036
sexta, 08 de maio de 2026
Tráfico

Homem é preso com drogas e dinheiro durante ação conjunta entre PM e GCM em Ibaté

Suspeito tentou esconder até máquina de cartão e acabou flagrado com entorpecentes próximo a PSF

08 Mai 2026 - 00h50Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é preso com drogas e dinheiro durante ação conjunta entre PM e GCM em Ibaté - Crédito: Foto: Divulgação/PM e GCM Crédito: Foto: Divulgação/PM e GCM

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal terminou com a prisão de um homem com drogas, dinheiro e até máquina de cartão na noite desta quinta-feira (7), no Jardim Cruzado ll, próximo do PSF, em Ibaté. 

Segundo informações, os policiais militares e guardas municipais foram até um ponto de tráfico e ao chegarem na Rua Borborema e acessarem a Benedito Barreto perceberam que o suspeito estava em uma praça ao lado perto da unidade de saúde. Ao notar a presença das viaturas, ele tentou esconder a máquina de cartão dentro do pneu de um ônibus na Rua Nova Europa. 

Durante abordagem nada de ilícito foi encontrado com o homem inicialmente, mas os PMs e GCMs realizaram buscas na região e encontraram uma sacola preta dentro da área do PSF contendo 73 pinos de cocaína, 30 porções de maconha, 28 pedras de crack, 3 de dry, R$ 210 em notas trocadas de dinheiro e moedas, além de uma máquina de cartão. Apesar de negar envolvimento com o tráfico, um possível cliente apareceu com uma criança no colo procurando por um cartão bancário. 

Questionado pelas equipes, o rapaz afirmou que havia ido até o local para buscar um “baseado”, o que, de acordo com os policiais militares e guardas municipais reforçou os indícios de que estava ocorrendo a venda de entorpecentes. Na sequência, o suspeito foi levado para o Plantão Policial de São Carlos. 

Diante dos fatos o delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência, pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem. 

Leia Também

Prefeitura de Ibaté divulga regras de limpeza e horários de funcionamento do Cemitério para o Dia das Mães
Região15h33 - 07 Mai 2026

Prefeitura de Ibaté divulga regras de limpeza e horários de funcionamento do Cemitério para o Dia das Mães

Prefeitura abre inscrições para curso profissionalizante de Compotas e Geleias Artesanais
Ibaté 14h56 - 07 Mai 2026

Prefeitura abre inscrições para curso profissionalizante de Compotas e Geleias Artesanais

Mulher é ferida com golpe de tesoura em Ibaté
Região14h42 - 07 Mai 2026

Mulher é ferida com golpe de tesoura em Ibaté

Homem desaparecido é encontrado em situação de rua em Ibaté e reencontra a família após ação integrada
Região17h00 - 06 Mai 2026

Homem desaparecido é encontrado em situação de rua em Ibaté e reencontra a família após ação integrada

Itu recebe novas aeronaves que pertenciam ao acervo do Museu da TAM, de São Carlos
Região16h54 - 06 Mai 2026

Itu recebe novas aeronaves que pertenciam ao acervo do Museu da TAM, de São Carlos

Últimas Notícias