Etec de Ibaté celebra o legado de Paulo Freire com recorde de solidariedade e amor ao próximo

Crédito: (Crédito da Foto: Felipe Dreilick Almeida)

A Etec de Ibaté, unidade do Centro Paula Souza (CPS), transformou as celebrações da "Semana Paulo Freire" em um marco histórico de cidadania. Sob a premissa de que a educação é uma ferramenta de transformação social, os estudantes se mobilizaram em uma campanha que arrecadou 440 kits de higiene pessoal para idosos e 738,2 kg de alimentos para pets em situação de vulnerabilidade.

As doações foram destinadas à Casa do Idoso de Ibaté, ao Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté e à ONG Amar é o Bicho. O momento da entrega foi marcado pela emoção: o brilho nos olhos dos idosos e dos voluntários da causa animal revelou o impacto de uma juventude que entende o valor da empatia.

O sucesso retumbante desta empreitada é fruto do trabalho incansável da equipe interna da Etec de Ibaté. A Prof.ª Vanessa Chacon Verdini foi a grande articuladora deste projeto, liderando com maestria um grupo de trabalho composto por toda a Coordenação de Curso, corpo docente e equipe administrativa. Foram esses profissionais que, nos bastidores e na linha de frente, garantiram que a logística e o engajamento dos alunos atingissem números tão expressivos.

O Superintendente da unidade, Dr. Plínio João, conectou a ação diretamente à filosofia do patrono da educação brasileira:

"Paulo Freire nos ensinou que 'a educação não transforma o mundo; a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo'. Ao vermos nossos estudantes se dedicando a cuidar da nossa melhor idade e dos animais, percebemos que o conhecimento técnico aqui ensinado está aliado à formação de seres humanos éticos e solidários. É a educação como um ato de amor e coragem", declarou o Dr. Plínio.

A Etec agradece profundamente a cada estudante, familiar e empresa que colaborou. No âmbito das parcerias, registramos nossos agradecimentos:

Ao Prefeito Municipal de Ibaté, Ronaldo Venturi, por abrir as portas do Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté para esta parceria, junto à Secretária de Assistência Social, Jacqueline Pereira Barbosa, e à Regina Nishihara;

À Casa do Idoso de Ibaté, na pessoa de Mirian Tomaz e Vanessa Mochiuda, pela parceria histórica;

À ONG Amar é o Bicho, agradecendo à Presidente da Câmara Municipal, Viviane Serafim Makiyama, e à Sueli Aparecida Soares Goes, que seguem como nossas grandes referências e apoios fundamentais na causa animal. Estendemos nosso fraterno abraço à nova diretoria da ONG;

Ao vereador Val Construtor, pelo auxílio essencial na culminância e logística de entrega dos donativos.

A foto que ilustra esta matéria, registro do encontro de hoje, eterniza o momento em que a escola e a comunidade se tornaram uma só voz.

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