Forças de segurança e fiscalização realizam operação em bares em Ibaté

A ação contou com a participação da Polícia Militar, Guarda Municipal e Fiscalização da Prefeitura, com atuação nos bairros Jardim Menzani, Centro, Popular e Jardim Cruzado.

A operação teve como objetivo reforçar a segurança, prevenir crimes e ampliar a fiscalização em estabelecimentos comerciais. Durante os trabalhos, as equipes atuaram para inibir furtos e roubos de veículos, roubos a comércios, localizar objetos ilícitos, entre eles drogas e armas de fogo, além de capturar foragidos da Justiça.

Ao todo, foram fiscalizados quatro estabelecimentos comerciais e realizadas abordagens em quatro pessoas. A fiscalização da Prefeitura elaborou duas notificações durante a operação.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar, em conjunto com a fiscalização da Prefeitura, realizaram na noite de sexta-feira (08) uma operação de fiscalização em bares e ações de saturação em diversos pontos da cidade.