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domingo, 10 de maio de 2026
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Forças de segurança e fiscalização realizam operação em bares em Ibaté

10 Mai 2026 - 08h55Por Jéssica C.R.
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Forças de segurança e fiscalização realizam operação em bares em Ibaté -
A Guarda Municipal e a Polícia Militar, em conjunto com a fiscalização da Prefeitura, realizaram na noite de sexta-feira (08) uma operação de fiscalização em bares e ações de saturação em diversos pontos da cidade.
 
A ação contou com a participação da Polícia Militar, Guarda Municipal e Fiscalização da Prefeitura, com atuação nos bairros Jardim Menzani, Centro, Popular e Jardim Cruzado.
 
A operação teve como objetivo reforçar a segurança, prevenir crimes e ampliar a fiscalização em estabelecimentos comerciais. Durante os trabalhos, as equipes atuaram para inibir furtos e roubos de veículos, roubos a comércios, localizar objetos ilícitos, entre eles drogas e armas de fogo, além de capturar foragidos da Justiça.
 
Ao todo, foram fiscalizados quatro estabelecimentos comerciais e realizadas abordagens em quatro pessoas. A fiscalização da Prefeitura elaborou duas notificações durante a operação.
 
 

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