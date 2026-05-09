Centro Comunitário promove café da tarde especial em homenagem ao Dia das Mães em Ibaté

Imagem ilustrativa - Crédito: Arquivo SCA

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou mais um especial café da tarde em comemoração ao Dia das Mães para as frequentadoras do Centro Comunitário.

A ação contou com um momento simples, mas preparado com muito carinho e amor, proporcionando uma tarde de confraternização, acolhimento e homenagem às mães que participam das atividades desenvolvidas no espaço.

Durante o encontro, as participantes puderam desfrutar de um ambiente agradável e de momentos de convivência, fortalecendo os laços de amizade e valorizando a importância das mães na comunidade.

A Prefeitura destacou que iniciativas como essa demonstram o cuidado e a atenção com as famílias ibateenses, celebrando uma data tão especial com respeito, carinho e gratidão.

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