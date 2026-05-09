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sábado, 09 de maio de 2026
Região

Governo de SP anuncia R$ 179,4 milhões em rodovias da região

O SP Pra Toda Obra, maior programa de infraestrutura viária da história do estado, liberou obras para Itápolis, Boa Esperança do Sul e Taquaritinga

09 Mai 2026 - 16h00Por Da redação
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Na região Central, o pacote inclui R$ 176,5 milhões em obras em rodovias concedidas e R$ 2,8 milhões em vias do DER-SP - Crédito: divulgaçãoNa região Central, o pacote inclui R$ 176,5 milhões em obras em rodovias concedidas e R$ 2,8 milhões em vias do DER-SP - Crédito: divulgação

A Região Central Paulista, que inclui São Carlos, Araraquara e mais 24 municípios, vai receber R$ 179,4 milhões em novas obras viárias do programa SP Pra Toda Obra. Os recursos serão aplicados em três cidades, com intervenções em rodovias concedidas e estradas estaduais e vicinais administradas pelo DER-SP. São Carlos ficou fora do pacote.

O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante balanço realizado na terça-feira (5), no Palácio dos Bandeirantes, data em que o SP Pra Toda Obra completou um ano.

O novo pacote estadual de R$ 2 bilhões eleva para R$ 144,6 bilhões o total de investimentos públicos e privados do programa, que já soma 4,3 mil obras em todo o estado de São Paulo. O valor total do programa na região Central alcança R$ 5,5 bilhões e 243 obras.

Na região Central, o novo pacote inclui R$ 176,5 milhões em obras em rodovias concedidas e R$ 2,8 milhões em vias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP).

Veja as cidades beneficiadas em rodovias concedidas e vias do DER-SP

Os recursos do novo pacote atendem três municípios da região Central. Confira as obras autorizadas em cada frente de investimento:

Rodovias concedidas

• Taquaritinga — duplicação/faixa adicional na SP-333 (concessionária EcoNoroeste) — R$ 167,7 milhões

• Boa Esperança do Sul — obra em dispositivo na SP-255 (concessionária ViaPaulista) — R$ 8,9 milhões

Vias do DER-SP

• Itápolis — recuperação do pavimento na estrada vicinal IPS-060 / Atilio Maiosso — R$ 2,8 milhões

RECAPEAMENTO E LINHA DE CRÉDITO - O pacote anunciado nesta terça-feira inclui R$ 200 milhões disponibilizados pela Desenvolve SP por meio da Linha Emergencial de Recape, novo crédito oferecido pela agência de fomento estadual. O financiamento é voltado a municípios que precisam recuperar ruas e avenidas danificadas, especialmente após o período de chuvas.

As prefeituras terão condições facilitadas de financiamento, com prazo de até 72 meses, carência de até 12 meses e suporte técnico especializado para estruturação dos projetos até a liberação dos recursos.

Outros R$ 200 milhões serão aplicados diretamente pelo Governo do Estado no recapeamento de estradas, via convênios com 16 cidades na Grande São Paulo, no Vale do Ribeira e na região administrativa de Presidente Prudente.

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