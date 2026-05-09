Polícia Militar realiza operação de fiscalização em bares de Descalvado

Crédito: Polícia Militar

A Polícia Militar realizou nesta semana uma operação de fiscalização em bares e estabelecimentos comerciais de Descalvado com o objetivo de coibir a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade e combater casos de perturbação do sossego público provocados por som em volume excessivo.

Durante a ação, diversos estabelecimentos foram vistoriados. Os policiais verificaram a documentação e os alvarás de funcionamento dos locais, além de orientar os responsáveis pelos comércios sobre o cumprimento da legislação vigente e a importância da colaboração para a manutenção da ordem pública.

Segundo a Polícia Militar, também foram elaborados boletins de ocorrência relacionados às irregularidades constatadas durante a fiscalização.

O comandante do 1º Pelotão da 3ª Companhia do 38º BPM/I, Perroni, destacou que operações como essa possuem caráter preventivo e têm como objetivo garantir mais tranquilidade, segurança e qualidade de vida para a população de Descalvado.

A Polícia Militar reforça ainda que denúncias podem ser feitas pelo telefone 190, com atendimento emergencial e sigilo garantido.

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