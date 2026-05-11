Homem morre preso às ferragens após batida frontal com ônibus rural

Crédito: João Antônio de Aquino Passador, 38 anos, dirigia o veículo Vectra (Fotos: Alternativa/Rincão)

Um grave acidente registrado na noite deste domingo (10), Dia das Mães, deixou uma pessoa morta e outra ferida na estrada vicinal que liga os municípios de Motuca e Rincão, na região de Araraquara.

Segundo as informações apuradas, houve uma colisão frontal entre um veículo Vectra e um ônibus utilizado no transporte de trabalhadores rurais. Com o forte impacto, o motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu ainda no local.

A vítima fatal foi identificada como João Antônio de Aquino Passador, de 38 anos. Já o passageiro do automóvel, Nikolas Adriel Ferreira Lima, de 20 anos, sofreu ferimentos generalizados e foi socorrido para o pronto-socorro de Motuca.

No ônibus rural, nenhum ocupante ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar atenderam a ocorrência. A estrada precisou ser interditada nos dois sentidos durante o trabalho de resgate e perícia.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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