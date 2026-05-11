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segunda, 11 de maio de 2026
Corumbataí

Caminhão bate em defensa metálica e fica em "L" na Washington Luís

11 Mai 2026 - 06h07Por Da redação
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Caminhão bate em defensa metálica e fica em "L" na Washington Luís - Crédito: Artesp Crédito: Artesp

Um acidente envolvendo um caminhão foi registrado na tarde deste domingo  (10) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí. O caso ocorreu no km 195,667 da pista sul, em trecho de pista dupla, durante forte chuva.

Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, o caminhão Mercedes-Benz trafegava pela faixa 2 de rolamento quando apresentou uma falha no sistema de freios, provocando o travamento da direção. Com isso, o motorista perdeu o controle do veículo, colidiu contra a defensa metálica e o caminhão ficou atravessado em posição de “L” sobre a pista.

Apesar do impacto e da gravidade da ocorrência, o condutor saiu ileso.

O acidente provocou a interdição total das faixas no sentido sul entre 15h37 e 16h22. Após esse período, o veículo foi retirado da pista principal e permaneceu no acostamento até a madrugada deste domingo (11), quando foi removido por meios próprios.

O trânsito chegou a registrar congestionamento de mais de 7 quilômetros no trecho afetado

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