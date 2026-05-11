(16) 99963-6036
segunda, 11 de maio de 2026
Pet animais

Feira de adoção no Canil Municipal ajuda seis animais a encontrarem um lar

11 Mai 2026 - 15h51Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Feira de adoção no Canil Municipal ajuda seis animais a encontrarem um lar - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos realizou no último sábado (09/05) mais uma edição da Feira de Adoção de Animais no Canil Municipal. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, em parceria com o Departamento de Controle e Defesa Animal.

Durante a ação, seis animais encontraram um novo lar, sendo dois cães e quatro gatos. Todos os pets disponibilizados para adoção passaram por castração, vacinação e microchipagem, garantindo mais saúde, segurança e bem-estar aos futuros tutores.

De acordo com o Departamento de Controle e Defesa Animal, o município já contabiliza 207 adoções em 2026, resultado das políticas públicas voltadas à proteção animal e ao incentivo da guarda responsável.

O Canil Municipal está localizado na Estrada Municipal Cônego Washington José Pera, nº 3.800, no bairro Água Fria, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Leia Também

Parque Ecológico comemora nascimento de filhote de alpaca
São Carlos 11h02 - 11 Mai 2026

Parque Ecológico comemora nascimento de filhote de alpaca

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Florzinha
Pet animais11h25 - 09 Mai 2026

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Florzinha

Canil municipal realiza feira de adoção com mais de 300 cães e gatos
Neste sábado 11h26 - 07 Mai 2026

Canil municipal realiza feira de adoção com mais de 300 cães e gatos

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Mayla
Pet animais15h47 - 06 Mai 2026

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Mayla

Homenagem da Funerais Pet aos pets Luck e Oliver
Pet animais17h13 - 28 Abr 2026

Homenagem da Funerais Pet aos pets Luck e Oliver

Últimas Notícias