Feira de adoção no Canil Municipal ajuda seis animais a encontrarem um lar

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos realizou no último sábado (09/05) mais uma edição da Feira de Adoção de Animais no Canil Municipal. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, em parceria com o Departamento de Controle e Defesa Animal.

Durante a ação, seis animais encontraram um novo lar, sendo dois cães e quatro gatos. Todos os pets disponibilizados para adoção passaram por castração, vacinação e microchipagem, garantindo mais saúde, segurança e bem-estar aos futuros tutores.

De acordo com o Departamento de Controle e Defesa Animal, o município já contabiliza 207 adoções em 2026, resultado das políticas públicas voltadas à proteção animal e ao incentivo da guarda responsável.



O Canil Municipal está localizado na Estrada Municipal Cônego Washington José Pera, nº 3.800, no bairro Água Fria, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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