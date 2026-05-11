Parque Ecológico comemora nascimento de filhote de alpaca

Filhote de alpaca nasceu no Parque Ecológico - Crédito: divulgação

O Parque Ecológico de São Carlos “Dr. Antônio Teixeira Vianna” celebrou, no último dia 21 de abril, o nascimento de um filhote de alpaca. O animal, um macho, nasceu saudável e vem sendo acompanhado de perto pela equipe técnica do local.

De acordo com o Parque, o filhote apresentou comportamento positivo desde as primeiras horas de vida, andando pouco tempo após o nascimento e mamando sozinho, o que indica bom desenvolvimento inicial. Nos primeiros dias e durante o período noturno, ele permanece em um espaço seguro junto à mãe, sendo liberado gradualmente para o recinto sob observação.

Ainda não há definição do peso do animal, já que, neste momento inicial, a equipe opta por evitar qualquer tipo de estresse, mantendo o filhote exclusivamente com a mãe. A pelagem chama a atenção: acinzentada, com manchas pretas e brancas, característica que deve atrair olhares dos visitantes.

O nascimento ocorreu durante o dia e pôde ser acompanhado, sem necessidade de intervenção. Logo após o parto, foram realizados os cuidados essenciais, como a desinfecção do umbigo e, dias depois, a implantação de microchip, que garante a identificação do animal ao longo da vida.

O filhote é filho do macho Caramelo com a fêmea Rauane. No recinto, vivem atualmente cinco alpacas: duas fêmeas adultas, um macho adulto, uma fêmea jovem, irmã do recém-nascido, e agora o novo integrante.

A alimentação do filhote será baseada inicialmente apenas no aleitamento materno. Com o passar dos meses, ele começará a interagir com o ambiente e a consumir ração e capim, assim como os demais animais do grupo.

As alpacas são animais domésticos originários da região dos Andes e fazem parte do grupo dos camelídeos. No Parque Ecológico de São Carlos, elas integram o setor conhecido como Patagônia. São conhecidas por seu comportamento dócil, embora possam cuspir quando se sentem ameaçadas.

Segundo a equipe do Parque, os nascimentos da espécie ocorrem anualmente, reflexo de um manejo bem-sucedido. Os animais excedentes são encaminhados para criadores parceiros autorizados.

Além de encantarem o público com a pelagem “fofinha” e comportamento brincalhão, as alpacas também desempenham papel importante nas ações de educação ambiental, promovendo a aproximação entre visitantes e a fauna, incentivando o cuidado e a preservação da natureza.

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