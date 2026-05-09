Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Florzinha

Florzinha foi amor em forma de cachorrinha. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória.

Ela foi cuidada e amada pela seu tutor Luiz Carlos, demais familiares.

A saudade fica, mas o amor que ela deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Florzinha , ocorrido no dia 08 de Maio de 2026, na cidade de Ibaté/SP.