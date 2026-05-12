Prefeitura de Ibaté inicia manutenção em reservatório para ampliar capacidade de abastecimento

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Obras e Saneamento, iniciou a manutenção do reservatório de água da Vila Bandeirante com o objetivo de eliminar vazamentos e ampliar a capacidade de armazenamento do sistema.

A obra contempla serviços de limpeza interna, retirada de resíduos, reparos estruturais, impermeabilização e pintura. Após a conclusão dos trabalhos, o reservatório — construído em 2003 — voltará a operar com sua capacidade total de 2 milhões de litros, garantindo mais segurança no abastecimento de água da população.

O secretário de Obras e Saneamento, Chiquinho Ferro, destacou a importância da intervenção para o município.

“Esse reservatório é estratégico para a cidade. Com essa manutenção vamos eliminar perdas, recuperar a estrutura e garantir que ele opere com 100% da capacidade. É um trabalho técnico que vai refletir diretamente na segurança hídrica de Ibaté”, afirmou.

Durante o período de reforma, a Prefeitura alerta que poderá ocorrer redução na pressão da água ou interrupções pontuais no abastecimento em alguns bairros, principalmente nos horários e dias de maior consumo.

O prefeito Ronaldo Venturi ressaltou que a obra faz parte do planejamento da atual gestão para melhorar o sistema de saneamento da cidade.

“Desde o primeiro dia estamos trabalhando para resolver problemas históricos do saneamento. Essa obra na Bandeirante é mais uma etapa. Estamos investindo em várias frentes para ampliar a produção, a reservação, reduzir perdas e sanar de vez os problemas de falta d’água”, declarou o prefeito.

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