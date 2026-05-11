Ibaté: inscrições para curso gratuito de Lógica de Programação terminam nesta semana

programação - Crédito: Freepik

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Governo, em parceria com o SENAC São Carlos, está com inscrições abertas para o curso profissionalizante de Lógica de Programação. A iniciativa oferece uma oportunidade para moradores interessados em adquirir conhecimentos na área de tecnologia e ampliar as chances no mercado de trabalho.

As inscrições seguem até esta sexta-feira, 15 de maio, e devem ser realizadas presencialmente na Prefeitura Municipal de Ibaté, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

As aulas terão início no dia 18 de maio de 2026 e seguem até 1º de julho de 2026. O curso será ministrado na Escola Neusa Milori Freddi, no laboratório de informática, sempre às segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h30.

A capacitação é voltada para pessoas que desejam ingressar ou se aperfeiçoar na área de tecnologia, aprendendo conceitos fundamentais de lógica de programação, base essencial para o desenvolvimento de softwares e sistemas digitais.

Segundo a Prefeitura, a parceria com o SENAC busca incentivar a qualificação profissional da população e ampliar o acesso ao ensino técnico e profissionalizante no município.

Leia Também