Após cobranças da Prefeitura, concessionária realiza limpeza às margens da Washington Luís em Ibaté

A Prefeitura Municipal de Ibaté informou que a concessionária Ecovias Noroeste Paulista realizou a roçagem e limpeza do trecho às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310) que compreende o município de Ibaté.

A ação ocorreu após diversas reuniões intermediadas pela Secretaria Municipal de Governo com a concessionária responsável pela administração da rodovia. Segundo a administração municipal, a Prefeitura vinha cobrando providências em relação ao mato alto e à necessidade de manutenção das áreas localizadas às margens da pista.

Os serviços executados incluem a limpeza e a roçagem da vegetação ao longo do trecho urbano da rodovia que corta a cidade, contribuindo para a melhoria do aspecto urbano, além de proporcionar mais segurança e visibilidade para motoristas e moradores da região.

De acordo com a Prefeitura, a manutenção também auxilia na prevenção de queimadas e no combate ao descarte irregular de lixo às margens da estrada.

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