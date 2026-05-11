Motociclista que morreu atropelada na SP-310 é identificada

Crédito: SCA

Saiba Mais São Carlos Motociclista perde a vida após cair na pista e ser atropelada na Washington Luís

A motociclista que morreu em um grave acidente na tarde deste domingo (10), na Rodovia Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, foi identificada como Daniela Giarletti Bedoni, de 44 anos. Ela era fisioterapeuta e trabalhava em São José do Rio Preto.

Segundo informações apuradas, Daniela retornava da capital paulista, onde havia passado o Dia das Mães com familiares, e seguia viagem para São José do Rio Preto quando ocorreu o acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima conduzia uma motocicleta pelo sentido capital/interior da rodovia e, ao passar sob o pontilhão da SP-318, no km 235 Norte, perdeu o controle da direção e caiu na pista.

Na sequência, um caminhão que vinha logo atrás não conseguiu desviar e acabou atropelando a motociclista. Daniela morreu ainda no local.

Equipes do SAMU e da concessionária EcoNoroeste prestaram atendimento à ocorrência.

No momento do acidente, a pista estava molhada devido à chuva que atingia São Carlos, fator que pode ter contribuído para a perda de controle da motocicleta.

Leia Também