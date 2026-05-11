Homem procurado pelo crime de roubo no estado de Roraima é capturado pela PM

Ocorrência foi registrada no Plantão Policial - Crédito: SCA

Um homem de 30 anos, procurado pela Justiça, foi capturado pela Polícia Militar na manhã deste domingo (10), em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais realizavam patrulhamento pela Rua João de Guzzi, nas proximidades de um posto de combustíveis, quando foram chamados pelo próprio indivíduo. Ele relatou que algumas pessoas estariam tentando agredi-lo no local.

Os policiais fizeram buscas pelas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado. Durante a abordagem, a equipe realizou pesquisa dos dados fornecidos pelo homem e constatou a existência de um mandado de recaptura em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Vilhena (RO), relacionado ao artigo 157 do Código Penal (roubo).

Segundo o registro policial, o mandado possui validade até novembro de 2041 e o restante da pena a cumprir seria de 11 anos, 10 meses e 11 dias.

Ainda conforme o BO, o capturado apresentava escoriações no cotovelo direito e no joelho esquerdo antes da abordagem policial. Foi expedida requisição para exame no Instituto Médico Legal (IML).

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Militar informou ainda que foi necessário o uso de algemas durante a condução por receio de fuga e para preservar a integridade física do detido.

Leia Também