Viatura da GCM se envolve em acidente no Centro

Crédito: SCA
Uma colisão envolvendo uma viatura da Guarda Municipal e um carro foi registrada no final da madrugada desta segunda-feira (11), no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Carlos Botelho, na região central de São Carlos.
Segundo as informações apuradas no local, a viatura da Guarda Municipal seguia pela Avenida São Carlos quando foi atingida pelo automóvel. O semáforo operava em amarelo piscante no momento do impacto.
Com o impacto, os veículos sofreram danos materiais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Por envolver um veículo da Prefeitura, a equipe da perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos no local. A ocorrência foi registrada pelas autoridades competentes.