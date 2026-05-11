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segunda, 11 de maio de 2026
Tragédia

Quatro jovens morrem em grave acidente no interior de SP

11 Mai 2026 - 08h11Por Da redação
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Quatro jovens morrem em grave acidente no interior de SP -

Quatro jovens morreram em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h20, no quilômetro 220 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), no trecho entre Bauru e Jaú, nas proximidades do trevo de acesso a Pederneiras.

As vítimas foram identificadas como Lievilton Casanova da Silva, de 21 anos; Dhonata Sabino, de 25 anos; Franciele Regina Pantaleão Rodrigues, de 18 anos; e Natalie de Almeida Fernandes, cuja idade não havia sido oficialmente confirmada até a publicação desta reportagem. Os corpos foram encontrados entre o acostamento, o canteiro lateral e a canaleta de água pluvial. As mortes foram constatadas ainda no local pelas equipes de resgate.

Segundo informações divulgadas pela Artesp, o acidente aconteceu no sentido Pederneiras–Bauru. Por motivos que serão apurados pela Polícia Civil, um Toyota Corolla, com placas de Batayporã (MS), atingiu a traseira de duas motocicletas Honda CG, ambas com placas de Pederneiras, que trafegavam no mesmo sentido da via.

Após a colisão, o motorista do Corolla teria abandonado o veículo e deixado o local com a ajuda de terceiros, sem prestar socorro às vítimas. A Polícia Científica realizou a perícia técnica e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru.

Ainda de acordo com as informações, o condutor do carro, de 37 anos, compareceu ao plantão policial na manhã deste domingo acompanhado de advogado, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. O veículo foi apreendido e o caso segue sob investigação.

O velório das vítimas está previsto para acontecer na funerária Terra Brasil, em Pederneiras e o sepultamento deve ocorrer nesta segunda-feira. 

Fonte: Jornal Cidade

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