Quatro jovens morrem em grave acidente no interior de SP

Quatro jovens morreram em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h20, no quilômetro 220 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), no trecho entre Bauru e Jaú, nas proximidades do trevo de acesso a Pederneiras.

As vítimas foram identificadas como Lievilton Casanova da Silva, de 21 anos; Dhonata Sabino, de 25 anos; Franciele Regina Pantaleão Rodrigues, de 18 anos; e Natalie de Almeida Fernandes, cuja idade não havia sido oficialmente confirmada até a publicação desta reportagem. Os corpos foram encontrados entre o acostamento, o canteiro lateral e a canaleta de água pluvial. As mortes foram constatadas ainda no local pelas equipes de resgate.

Segundo informações divulgadas pela Artesp, o acidente aconteceu no sentido Pederneiras–Bauru. Por motivos que serão apurados pela Polícia Civil, um Toyota Corolla, com placas de Batayporã (MS), atingiu a traseira de duas motocicletas Honda CG, ambas com placas de Pederneiras, que trafegavam no mesmo sentido da via.

Após a colisão, o motorista do Corolla teria abandonado o veículo e deixado o local com a ajuda de terceiros, sem prestar socorro às vítimas. A Polícia Científica realizou a perícia técnica e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru.

Ainda de acordo com as informações, o condutor do carro, de 37 anos, compareceu ao plantão policial na manhã deste domingo acompanhado de advogado, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. O veículo foi apreendido e o caso segue sob investigação.

O velório das vítimas está previsto para acontecer na funerária Terra Brasil, em Pederneiras e o sepultamento deve ocorrer nesta segunda-feira.

Fonte: Jornal Cidade

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