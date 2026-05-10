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domingo, 10 de maio de 2026
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Depois da chuva, massa de ar polar vai derrubar as temperaturas

10 Mai 2026 - 07h13Por Da redação
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Depois da chuva, massa de ar polar vai derrubar as temperaturas -


Frente fria desloca-se lentamente pelo estado de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. Contudo, em sua posição irá causar instabilidades, com muitas nuvens e áreas de chuvas isoladas, algumas com trovoadas ocasionais. A entrada do sistema de alta pressão pós-frontal com uma massa de ar frio de origem polar na retaguarda da frente fria, provocará acentuação do declínio das temperaturas a partir da tarde/noite, mantendo uma condição de frio em parte da semana. As temperaturas estão em gradativa diminuídas, com as mínimas de hoje ocorrendo no período da tarde/noite, na maior parte do estado.

Segunda-feira (11/05) e Quarta-feira (13/05)

Massa de ar frio atua no estado de São Paulo com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva na maior parte do interior paulista. Na faixa leste e no nordeste paulista, ainda há previsão de chuvas isoladas no início da manhã. As temperaturas permanecem baixas e entram em elevação gradual a partir de quarta-feira. IPMET

 

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