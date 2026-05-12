LOAS para idoso: quem tem direito e como conseguir o benefício

Você sabia que pessoas com mais de 65 anos, mesmo sem nunca terem contribuído para o INSS, podem ter direito a um benefício mensal?
O BPC/LOAS para idoso é um direito garantido por lei e pode assegurar um salário mínimo por mês para quem se encontra em situação de vulnerabilidade. Ainda assim, muitas pessoas têm o pedido negado por falta de informação ou erro no processo.
Neste artigo, explico de forma simples quem tem direito, quais são os requisitos e o que fazer em caso de negativa.
O que é o LOAS para idoso?
O Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) é um benefício assistencial previsto na Lei Orgânica da Assistência Social.
Ele garante o pagamento de um salário mínimo mensal ao idoso que comprove baixa renda, mesmo que nunca tenha contribuído para o INSS.
Importante:
- O LOAS não é aposentadoria
- Não exige contribuição previdenciária
- Não dá direito ao 13º salário nem à pensão por morte
Quem tem direito ao BPC/LOAS para idoso?
Para ter direito ao LOAS, o idoso precisa cumprir todos os requisitos abaixo:
- Ter 65 anos ou mais
- Estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único)
- Comprovar baixa renda familiar
- Passar por avaliação socioeconômica do INSS
Em regra, a renda por pessoa da família deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo, mas a Justiça já admite flexibilizações dependendo do caso.
Como o INSS avalia a renda?
O INSS analisa a renda de todos que vivem na mesma casa.
Entram no cálculo:
- Salários
- Aposentadorias
- Pensões
- Outros benefícios
Porém, existem exceções e situações em que alguns valores podem ser desconsiderados — e isso costuma gerar muitos indeferimentos indevidos.
LOAS negado: o que fazer?
É muito comum o LOAS ser negado pelo INSS, principalmente por:
- Suposta renda acima do limite
- Cadastro desatualizado no CadÚnico
- Falta de documentos
- Avaliação social desfavorável
Se isso acontecer, nem sempre a decisão está correta.
Em muitos casos, é possível reverter a negativa na Justiça, especialmente quando a realidade da família demonstra situação de vulnerabilidade.
Quando vale a pena entrar com ação judicial?
Você pode buscar o seu direito na Justiça quando:
- O pedido foi negado injustamente
- A renda não reflete a realidade da família
- Existem gastos elevados com saúde
- O idoso vive em situação de vulnerabilidade
A Justiça tem entendido que o critério de renda não pode ser analisado de forma rígida, devendo considerar o caso concreto.
Como conseguir o LOAS para idoso?
O caminho para solicitar o benefício é:
- Fazer ou atualizar o CadÚnico
- Reunir documentos pessoais e da família
- Fazer o pedido pelo INSS
- Aguardar análise social e administrativa
Caso haja negativa, é possível recorrer ou buscar a via judicial.
O LOAS para idoso é um direito fundamental que garante dignidade a quem mais precisa. No entanto, o processo pode ser burocrático e, muitas vezes, injusto.
Por isso, é essencial conhecer seus direitos e buscar orientação adequada.
Em caso de dúvida ou negativa do benefício, procure um advogado previdenciarista de sua confiança para análise do seu caso.