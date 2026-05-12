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LOAS para idoso: quem tem direito e como conseguir o benefício

12 Mai 2026 - 08h05Por Patrícia Zani
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Você sabia que pessoas com mais de 65 anos, mesmo sem nunca terem contribuído para o INSS, podem ter direito a um benefício mensal?

O BPC/LOAS para idoso é um direito garantido por lei e pode assegurar um salário mínimo por mês para quem se encontra em situação de vulnerabilidade. Ainda assim, muitas pessoas têm o pedido negado por falta de informação ou erro no processo.

Neste artigo, explico de forma simples quem tem direito, quais são os requisitos e o que fazer em caso de negativa.

O que é o LOAS para idoso?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) é um benefício assistencial previsto na Lei Orgânica da Assistência Social.

Ele garante o pagamento de um salário mínimo mensal ao idoso que comprove baixa renda, mesmo que nunca tenha contribuído para o INSS.

Importante:

  • O LOAS não é aposentadoria
  • Não exige contribuição previdenciária
  • Não dá direito ao 13º salário nem à pensão por morte

Quem tem direito ao BPC/LOAS para idoso?

Para ter direito ao LOAS, o idoso precisa cumprir todos os requisitos abaixo:

  • Ter 65 anos ou mais
  • Estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único)
  • Comprovar baixa renda familiar
  • Passar por avaliação socioeconômica do INSS

Em regra, a renda por pessoa da família deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo, mas a Justiça já admite flexibilizações dependendo do caso.

Como o INSS avalia a renda?

O INSS analisa a renda de todos que vivem na mesma casa.

Entram no cálculo:

  • Salários
  • Aposentadorias
  • Pensões
  • Outros benefícios

Porém, existem exceções e situações em que alguns valores podem ser desconsiderados — e isso costuma gerar muitos indeferimentos indevidos.

LOAS negado: o que fazer?

É muito comum o LOAS ser negado pelo INSS, principalmente por:

  • Suposta renda acima do limite
  • Cadastro desatualizado no CadÚnico
  • Falta de documentos
  • Avaliação social desfavorável

Se isso acontecer, nem sempre a decisão está correta.

Em muitos casos, é possível reverter a negativa na Justiça, especialmente quando a realidade da família demonstra situação de vulnerabilidade.

Quando vale a pena entrar com ação judicial?

Você pode buscar o seu direito na Justiça quando:

  • O pedido foi negado injustamente
  • A renda não reflete a realidade da família
  • Existem gastos elevados com saúde
  • O idoso vive em situação de vulnerabilidade

A Justiça tem entendido que o critério de renda não pode ser analisado de forma rígida, devendo considerar o caso concreto.

Como conseguir o LOAS para idoso?

O caminho para solicitar o benefício é:

  • Fazer ou atualizar o CadÚnico
  • Reunir documentos pessoais e da família
  • Fazer o pedido pelo INSS
  • Aguardar análise social e administrativa

Caso haja negativa, é possível recorrer ou buscar a via judicial.

O LOAS para idoso é um direito fundamental que garante dignidade a quem mais precisa. No entanto, o processo pode ser burocrático e, muitas vezes, injusto.

Por isso, é essencial conhecer seus direitos e buscar orientação adequada.

Em caso de dúvida ou negativa do benefício, procure um advogado previdenciarista de sua confiança para análise do seu caso.


patricia zani

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