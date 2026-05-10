Luz que conecta ciência, pessoas e futuro: contagem regressiva para o Dia Internacional da Luz 2026

Falta pouco para o dia 16 de maio de 2026, quando o mundo celebrará a nona edição do Dia Internacional da Luz, iniciativa promovida pela UNESCO e já consolidada como um dos eventos científicos mais relevantes do calendário global das Nações Unidas. Desde sua criação, em 2018, a data mobilizou mais de 3.200 atividades em mais de 100 países, impactando milhões de pessoas com ações que aproximam ciência, tecnologia e sociedade.

Em diferentes partes do planeta, instituições, pesquisadores, educadores e entusiastas já organizam uma nova onda de eventos que prometem ampliar ainda mais esse alcance em 2026. A proposta vai além da celebração científica: o Dia Internacional da Luz se destaca por sua capacidade de integrar áreas diversas do conhecimento e dialogar com temas contemporâneos, como educação, sustentabilidade, astronomia, inovação tecnológica , qualidade da iluminação, óptica e fotônica , ciência, tecnologia e inovação, e muito mais temas relacionados.

A simbologia da luz também ganha um significado especial neste contexto. Coincidentemente, 16 de maio marca também o Dia Internacional da Convivência em Paz, reforçando a ideia da luz como elemento de inclusão, esperança e conexão entre culturas , um convite para que os eventos promovam reflexões que ultrapassem os limites da ciência.

No Brasil, essa convergência entre pesquisa de ponta e impacto social encontra um de seus principais expoentes no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) - CEPIX – INCT - Grupo de Óptica - Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo. Há décadas, o respeitado Centro desenvolve pesquisas inovadoras com o uso da luz, explorando aplicações da óptica e da fotônica em áreas que vão da saúde à indústria. Sob a coordenação do professor Vanderlei Salvador Bagnato, uma ampla rede formada por docentes, pesquisadores, colaboradores e instituições parceiras no Brasil e no exterior, contribui para consolidar o país como referência internacional nesse campo.

Para quem deseja participar, não é necessário limitar as atividades ao próprio dia 16 de maio. Embora a data concentre grande parte das iniciativas, eventos podem ser realizados ao longo de todo o ano, mantendo viva a proposta de difundir o conhecimento científico, a exemplo temos as ações e divulgações desenvolvidas pelo CEPOF – CEPIX – INCT – IFSC – USP que pode ser acessada nas redes sociais, e inclusive no site do CEPOF -CEPIX – IFSC – USP, e do IFSC – USP: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/ e https://www.ifsc.usp.br/cepofsite/ .Organizadores são incentivados a registrar suas ações e compartilhar experiências, fortalecendo uma rede global de colaboração e aprendizado.

Além disso, há espaço para inovação nos formatos: conferências científicas podem incluir sessões voltadas à divulgação e educação, ampliando o diálogo com o público e criando oportunidades de novas parcerias. A experiência das edições anteriores mostra que essas iniciativas costumam atrair grande interesse e gerar conexões duradouras.

A mobilização também acontece no ambiente digital, com a campanha internacional incentivando o uso da hashtag #lightday2026 e a interação por meio dos canais oficiais do evento nas redes sociais.

À medida que a data se aproxima, cresce a expectativa por mais uma celebração capaz de iluminar não apenas avanços científicos, mas também caminhos para uma sociedade mais conectada, colaborativa e consciente do papel transformador da luz.

Fontes: Dr. John Dudley e Joseph Niemela - Presidentes do Comitê Diretivo do IDL 2026; Geethu Paulose - Coordenadora de Comunicações do IDL; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP e Membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP; Prof. Dr. Sebastião Pratavieira - CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP e Membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica - CEPIX – CEPOF – INCT – IFSC – USP - Grupo de Óptica – IFSC – USP