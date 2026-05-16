Matsuri começa neste sábado com cultura japonesa, gastronomia e atrações para toda a família

Matsuri - Crédito: arquivo

A cultura japonesa vai tomar conta de São Carlos neste sábado (16) e domingo (17) com a realização da 15ª edição do São Carlos Matsuri. O festival será realizado na Fundação Educacional São Carlos (FESC), na Vila Nery, reunindo gastronomia típica, apresentações culturais, oficinas e atividades para todas as idades.

Neste sábado, o evento acontece das 12h às 22h. Já no domingo, a programação será das 12h às 20h. A entrada é gratuita, mas os organizadores incentivam a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a projetos sociais do município.

A programação inclui apresentações de danças tradicionais japonesas, performances de k-pop, shows de taikô — os tradicionais tambores japoneses — e demonstrações de artes marciais. O público também poderá participar de oficinas de desenho e origami, visitar exposição de ikebana, além de conferir bazar temático e estandes com produtos ligados à cultura oriental.

A gastronomia é um dos destaques do festival, com pratos típicos da culinária japonesa e oriental, como yakisoba, tempurá, sorvete frito, doces tradicionais e outras opções preparadas pelas entidades da colônia japonesa.

Para as crianças e famílias, o Matsuri contará ainda com área kids, brincadeiras e atividades recreativas durante os dois dias de evento.

Criado em 2008 durante as comemorações do Sesquicentenário de São Carlos, o Matsuri passou a integrar o calendário oficial do município e se consolidou como um dos principais eventos de valorização da cultura japonesa na cidade.

A realização é da Prefeitura Municipal, em parceria com a FESC e entidades da colônia japonesa, responsáveis pela gastronomia e pelas atrações culturais.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destacou a importância do festival para a cidade e ressaltou o apoio da Câmara Municipal, por meio de emenda parlamentar destinada pelo vereador Lineu Navarro no valor de R$ 30 mil.

“A população adora essa festa, não só pela beleza das apresentações, mas também pela diversidade da culinária japonesa. É um evento que envolve toda a comunidade. Esperamos repetir o sucesso dos anos anteriores e realizar mais uma grande edição do Matsuri”, afirmou o secretário.

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