5º Festival de Coros com apresentações gratuitas acontece entre os dias 21 e 24 de maio

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), promove entre os dias 21 e 24 de maio o 5º Festival de Coros de São Carlos. O evento reunirá 30 corais e 36 apresentações gratuitas em diferentes espaços da cidade, consolidando o município como referência na música coral.

A abertura oficial acontece na próxima quinta-feira (21), às 19h30, no Teatro Municipal de São Carlos, localizado na Rua 7 de Setembro, nº 1.735, no Centro. Já o encerramento está programado para a manhã de domingo (24), na Igreja São Benedito.

A cerimônia de abertura contará com apresentações do Madrigal Guri São Carlos, Coral Desafio APAE São Carlos, Coro de Matão, Grupo Vozes Além do Olhar e Coral Afro Soul Jazz.

Grande parte da programação será realizada no Centro de Eventos do Hotel The Hill Executive. Nesta edição, o festival receberá grupos de Goiânia (GO) e de cidades paulistas como Araraquara, Araras, Bauru, Campinas, Espírito Santo do Pinhal, Fernandópolis, Guarulhos, Jaboticabal, Jundiaí, Limeira, Matão, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos e São Pedro.

De acordo com a maestrina e diretora artística do festival, Flávia Bombonato, os preparativos entram na reta final para garantir mais uma edição de sucesso. Segundo ela, os grupos participantes intensificam os ensaios para apresentar repertórios especiais ao público são-carlense.

Flávia destacou ainda que o número de corais participantes representa um recorde desde a criação do evento. “Isso demonstra que São Carlos vem se consolidando como referência para a música coral, não apenas na região, mas também em âmbito nacional e internacional. Além de promover a música coral e contribuir para o aprimoramento técnico dos grupos, o festival também fortalece a formação de público e proporciona uma rica experiência de apreciação musical”, afirmou.

O secretário adjunto de Turismo, Hicaro Alonso, ressaltou que a quinta edição contará com nova identidade visual e melhorias na ambientação dos espaços. Segundo ele, a proposta é oferecer ao público um ambiente ainda mais acolhedor e agradável para acompanhar as apresentações.

“O festival foi preparado com muito carinho. Queremos proporcionar uma experiência bonita e confortável, valorizando também a estética visual do evento. O canto coral é uma atividade cultural de grande relevância e o festival já se tornou uma tradição em São Carlos. A Prefeitura não mediu esforços para garantir uma programação de qualidade”, destacou Alonso.

O secretário adjunto também comemorou o aumento no número de inscrições em relação ao ano passado. “Isso nos traz a certeza de que estamos no caminho certo, promovendo melhorias a cada edição”, afirmou.

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