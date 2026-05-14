Ingressos para o Jantar do Comerciante do Ano 2026 começam a ser vendidos nesta sexta-feira

Animação ficará por conta da dupla Gian e Giovani -

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) inicia nesta sexta-feira, 15 de maio, a venda de ingressos para o tradicional Jantar do Comerciante do Ano 2026. Até o dia 31 de maio, os convites serão comercializados exclusivamente para associados da entidade, com desconto de 10% sobre os valores de tabela. A partir de 1.º de junho, o segundo lote será aberto ao público em geral, sem desconto, seguindo até o dia 24 de julho ou enquanto houver disponibilidade.

Cada associado poderá adquirir até oito convites com desconto, quantidade equivalente a uma mesa completa. Os pagamentos poderão ser realizados à vista, via PIX ou dinheiro, ou parcelados em até três vezes no cartão de crédito. O mapa de ocupação das mesas ficará disponível exclusivamente na sede da ACISC, sem compartilhamento por imagem, devido às atualizações constantes conforme o andamento das vendas.

O evento será realizado no dia 25 de julho, no Oasis Eventos, em São Carlos. A abertura da casa está prevista para as 20h30, com buffet completo e bebidas servidos até 0h30, distribuídos entre pista fria e pista quente nas laterais do salão. O ponto alto da noite será o show da dupla sertaneja Gian & Giovani, previsto para começar às 22h. A organização informa ainda que o traje exigido será esporte fino, o estacionamento será gratuito e o evento é recomendado para maiores de 12 anos. Não haverá meia-entrada, já que o valor do ingresso contempla alimentação e bebidas.

A edição de 2026 homenageará dois importantes nomes do comércio local. Regina Agnelli, da Essencial Nutrição, foi escolhida como Comerciante do Ano, enquanto José Roberto Messali, da tradicional Peixaria Central, receberá o título de Comerciante Homenageado do Ano. Segundo a ACISC, as homenagens reconhecem trajetórias de dedicação, empreendedorismo e contribuição para o fortalecimento da economia de São Carlos.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou que o jantar é um dos momentos mais aguardados do calendário empresarial da cidade. “É um evento que celebra o comércio, valoriza empresários que fazem parte da história de São Carlos e também proporciona um momento especial de confraternização entre associados, parceiros e comunidade. Estamos preparando uma edição ainda mais organizada e acolhedora”, afirmou.

Já o gerente administrativo e financeiro da entidade, Alexandre Rosa, reforçou a expectativa positiva para as vendas. “A procura costuma ser muito grande, principalmente no primeiro lote. Por isso orientamos que os associados garantam seus lugares o quanto antes para aproveitar o desconto e escolher melhor a localização das mesas”, finalizou.

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