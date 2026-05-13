Chegada de nova frente fria vai trazer bastante chuva ao estado de SP

Quinta-feira (14/05)
O dia começa com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva em todo o estado de São Paulo. A partir da tarde, uma área de instabilidade se forma sobre o continente, aumentando a nebulosidade no oeste paulista e ocasionando chuvas isoladas. Temperaturas em elevação.
Sexta-feira (15/05)
Área de instabilidade intensifica sobre o continente e desloca-se sobre o estado de São Paulo, favorecendo a formação de muita nebulosidade e de áreas de chuvas com trovoadas isoladas sobre o estado. Temperaturas elevadas.
Sábado (16/05)
O tempo segue instável, com períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas, especialmente no período da tarde. Temperaturas elevadas.
Domingo (17/05)
Tempo instável devido às áreas de instabilidade e a proximidade de uma frente fria. O dia será marcado por muita nebulosidade e previsão de chuva ao longo do período, com possibilidade de trovoadas isoladas. Temperaturas máximas (no decorrer da tarde) em declínio. (IPMET)