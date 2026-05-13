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quarta, 13 de maio de 2026
Previsão do tempo

Chegada de nova frente fria vai trazer bastante chuva ao estado de SP

13 Mai 2026 - 11h02Por Da redação
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Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCAPedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA

Quinta-feira (14/05)


O dia começa com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva em todo o estado de São Paulo. A partir da tarde, uma área de instabilidade se forma sobre o continente, aumentando a nebulosidade no oeste paulista e ocasionando chuvas isoladas. Temperaturas em elevação.

Sexta-feira (15/05)


Área de instabilidade intensifica sobre o continente e desloca-se sobre o estado de São Paulo, favorecendo a formação de muita nebulosidade e de áreas de chuvas com trovoadas isoladas sobre o estado. Temperaturas elevadas.

Sábado (16/05)


O tempo segue instável, com períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas, especialmente no período da tarde. Temperaturas elevadas.

Domingo (17/05)


Tempo instável devido às áreas de instabilidade e a proximidade de uma frente fria. O dia será marcado por muita nebulosidade e previsão de chuva ao longo do período, com possibilidade de trovoadas isoladas. Temperaturas máximas (no decorrer da tarde) em declínio. (IPMET)

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