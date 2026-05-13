Simone Mendes, Leonardo e Zé Neto e Cristiano estão entre as atrações do São Carlos Rodeio Fest 2026

Crédito: SC Drones

A MP Promoções realizou na noite desta quarta-feira (13), no Castelo Plaza, o lançamento oficial do São Carlos Rodeio Fest 2026. O evento reuniu convidados, parceiros, autoridades e imprensa para apresentar as atrações que irão agitar a festa entre os dias 7 e 15 de agosto.

Durante o lançamento, foram anunciados nomes de destaque da música sertaneja, do pagode, do piseiro e da música eletrônica nacional. Entre as atrações confirmadas estão Leonardo, Natanzinho Lima, Filho do Piseiro, Ferrugem, DENNIS DJ, Simone Mendes e a dupla Zé Neto & Cristiano.

O lineup up completo, estrutura, setores e venda de ingressos devem ser divulgados em breve pela organização.

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