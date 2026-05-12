São Carlos recebe maior cover de AC/DC do Brasil no próximo sábado (16)

O rock vai tomar conta de São Carlos no próximo mês de março. A banda Rising Power AC/DC, considerada uma das maiores covers do AC/DC no Brasil, se apresenta no Liberty Music Hall no sábado, 16 de maio de 2026, prometendo uma noite marcada por clássicos do hard rock e muita energia no palco.

A apresentação faz parte da turnê comemorativa de 22 anos da banda, que leva aos fãs sucessos que marcaram gerações e eternizaram o nome do AC/DC no cenário mundial do rock.

O show começa às 20h, no Liberty Music Hall, localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro de São Carlos.

Os ingressos antecipados do primeiro lote já estão à venda com desconto de 40%. As entradas custam R$ 37,36 (inteira) e R$ 31,14 para estudantes, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos. Também há opção de reserva de mesas para quatro lugares no valor de R$ 57,94, sem os ingressos inclusos.

As vendas e reservas podem ser feitas pelo site da SP2 Produções e pelo WhatsApp (16) 98170-7575.

A expectativa é reunir fãs de rock de toda a região para uma noite especial ao som de clássicos que atravessam décadas e continuam conquistando diferentes gerações.

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