Evento "10 Horas de Samba" promete música, dança e feijoada no próximo domingo em São Carlos

O Liberty Music Hall recebe no próximo domingo, 17 de maio, um evento especial para os amantes do samba e da boa gastronomia em São Carlos. A programação “10 Horas de Samba” promete reunir música ao vivo, dança e feijoada durante todo o dia, das 11h às 21h, no espaço localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro.

Ao longo do evento, quatro grupos sobem ao palco: Diversidade do Samba, Conversa de Botequim, Nega do Samba e Nara Dom. Durante os intervalos das apresentações, o professor de dança Célio Irmer vai ensinar ao público os principais passos do samba.

Além da programação musical, o evento contará com almoço de feijoada e venda de espetinhos durante todo o dia. O cardápio da feijoada inclui arroz branco, feijoada completa com carnes, vinagrete, couve refogada, farinha temperada, molho de pimenta, torresmo e laranja fatiada.

Os ingressos estão sendo vendidos por lotes. O primeiro lote custou R$ 25 até o dia 10 de maio. O segundo lote, válido entre os dias 11 e 16 de maio, custa R$ 35. Na portaria, no dia do evento, o valor será de R$ 45. Também há a opção de ingresso com feijoada individual por R$ 75, disponível somente antecipadamente até às 18h do dia 16.

Para quem preferir retirar a feijoada, haverá kits individuais por R$ 45 e kits para três pessoas por R$ 120.

Confira a programação musical:

11h às 14h30 – almoço servido

12h às 13h50 – Diversidade do Samba

14h05 às 15h55 – Conversa de Botequim

16h10 às 17h40 – Nega do Samba

17h55 às 19h45 – Nara Dom

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