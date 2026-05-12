3º Café Colonial do Projeto Cor Ação acontece no dia 24 de maio

O tradicional Café Colonial do Projeto Cor Ação já tem data marcada e promete mais uma edição repleta de sabores e solidariedade em São Carlos. O evento será realizado no próximo dia 24 de maio (domingo), das 8h30 às 12h, na sede do projeto, localizada na Estrada Municipal 710, no Residencial Deputado José Zavaglia.

Em sua terceira edição, o café colonial contará com um cardápio variado, com bolos, pães, doces, salgados, frutas e diversas outras delícias servidas à vontade para os participantes.

Além de proporcionar uma manhã especial para famílias e amigos, o evento também tem caráter beneficente. Toda a renda arrecadada será destinada às ações do Projeto Cor Ação, que desenvolve trabalhos sociais voltados a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade em São Carlos.

Os convites custam R$ 49 por pessoa. Crianças de 0 a 5 anos não pagam, enquanto crianças de 6 a 11 anos pagam meia-entrada.

As reservas podem ser feitas pelo telefone (16) 99260-7416, com envio do comprovante de pagamento. A organização orienta que os interessados garantam seus lugares ou mesas com antecedência.

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