Sesc promove projeto “Viver Bem na Cidade” com atividades gratuitas durante a Semana S

A programação promove diálogos entre arquitetura, acessibilidade, mobilidade urbana, saúde, cultura, território e cuidado. Ao reunir saberes acadêmicos, experiências populares e práticas sociais, amplia os olhares sobre o cotidiano urbano e propõe formas mais inclusivas, diversas e coletivas de viver a cidade.

Ao longo da programação, especialistas, artistas, educadores e articuladores sociais compartilham experiências e convidam o público a pensar os espaços urbanos como ambientes plurais e em constante transformação.

As atividades têm início na terça-feira (12/05), com um bate-papo de abertura mediado por Ruy Sardinha, reunindo Chavoso da USP, Silvana Cambiaghi e Auritha Tabajara para discutir diferentes perspectivas sobre o viver urbano. Na quarta-feira (13/05), o tema é acessibilidade, desenho universal e mobilidade urbana, ampliando o debate sobre inclusão e direito à cidade.

Na quinta-feira (14/05), arte e reflexão se encontram na intervenção de dança Requebrando, do Grupo Diladim, seguida do bate-papo “Quantas cidades existem em uma cidade?”, que discute desigualdades, pertencimentos e narrativas urbanas a partir de diferentes experiências territoriais.

A programação de sexta-feira (15/05) volta o olhar para a saúde dos corpos urbanos, com palestra e vivência conduzidas por Danilo Patzdorf. Já no sábado (16/05), o público é convidado a experimentar a cidade em movimento, em uma corrida de esporte de orientação pelo centro de São Carlos.

No domingo (17/05), o espaço é para celebrar a convivência, a sustentabilidade e a cultura urbana com feira de brechós e orgânicos, bate-papo sobre moda consciente e a intervenção do Baile Charme do Viaduto de Madureira, que transforma a Estação Cultura (Estação Ferroviária de São Carlos) em pista de dança e encontro.

O projeto é um convite à participação, à escuta e à troca, propondo novas formas de pensar, sentir e ocupar os espaços urbanos. Uma programação para quem acredita que viver bem na cidade é um exercício coletivo.

Semana S

Promovida com o objetivo de aproximar a população das ações do Sistema Comércio — formado por Sesc, Senac, FecomercioSP e Sindicatos Empresariais — a Semana S acontece de 12 a 17 de maio e apresenta ao público as principais frentes de atuação dessas instituições, estimulando o diálogo e o engajamento em torno de temas relevantes para a sociedade.

Confira a programação completa!

Bate-papo

Viver Bem na cidade

Com Auritha Tabajara, Silvana Cambiaghi e Chavoso da USP. Mediação de Ruy Sardinha Lopes.

O que significa viver bem na cidade e para quem ela tem sido possível? O encontro reúne diferentes experiências e saberes para refletir sobre os acessos e desigualdades que atravessam a vida urbana. Entre perspectivas dos povos originários, vivências das periferias, desenho universal e direito ao espaço público, o diálogo amplia o olhar sobre a cidade como lugar de criação, cuidado e existência coletiva.

12/5. Terça, 19h. Teatro. Grátis. Ingressos 1h antes na Loja Sesc. Lugares limitados.

A partir de 12 anos. Acessibilidade em Libras.

Bate-papo

Mobilidade urbana - alternativas, empatia e responsabilidades

Com as ativistas da mobilidade urbana pela bicicleta Lia Casare Lopes e Sandra Soledad Dri Manfioleti e a arquiteta urbanista Amanda Saba Ruggiero.

A partir de relatos e experiências sobre o corpo em movimento na cidade, o encontro debate segurança, empatia e responsabilidades no cotidiano urbano. A atividade propõe refletir sobre a cidade como espaço compartilhado, em que mobilidade, meio ambiente e qualidade de vida se relacionam com escolhas individuais, políticas públicas e cuidado coletivo.

13/5. Quarta, 19h. Teatro. Grátis. Ingressos 1h antes na Loja Sesc. Lugares limitados.

A partir de 12 anos. Acessibilidade em Libras.

Performance

Requebrando

Com Grupo Diladim

Intervenção de dança que propõe construir um ambiente que convida as pessoas para um "baile" diferenciado. Um ambiente sonoro que passeia por diferentes ritmos e atmosferas. Requebrar a partir de cada vivência singular de corpos femininos periféricos e suas linguagens Afrodiaspóricas.

14/5. Quinta, 18h. Convivência interna. Grátis. Lugares limitados.

A partir de 6 anos.

Bate-papo

Quantas cidades existem em uma cidade?

Com Thiagson, Flávio Rodrigues. Mediação de Flavio Eduardo.

Encontro que propõe refletir sobre as múltiplas cidades que coexistem em um mesmo território urbano, reconhecendo diferentes realidades e formas de viver a cidade. A partir de debates sobre desigualdades socioespaciais, pertencimento e práticas comunitárias, o diálogo amplia a compreensão sobre como essas experiências impactam as formas de habitar os territórios urbanos.

14/5. Quinta, 19h. Teatro. Grátis. Ingressos 1h antes na Loja Sesc. Lugares limitados.

A partir de 12 anos. Acessibilidade em Libras.

Palestra

Como descansar o indescansável?

Com Danilo Patzdorf

A atividade propõe uma reflexão sobre o esgotamento coletivo na contemporaneidade, atravessado pelos contextos digital, urbano e capitalista, abrindo espaço para estratégias de cuidado. Inspirado em seu livreto homônimo, Danilo Patzdorf apresenta práticas artísticas, pedagógicas e terapêuticas voltadas à transformação de um corpo esgotado e marcado pelas sensibilidades do pós-pandemia.

15/5. Sexta, 19h. Teatro. Grátis. Ingressos 1h antes na Loja Sesc. Lugares limitados.

A partir de 12 anos. Acessibilidade em Libras.

Vivência

Massageaço

Com Danilo Patzdorf

Encontro de aprendizagem e troca de massagens, voltado a iniciantes e pessoas com experiência na cultura do cuidado. A atividade compartilha técnicas simples de massoterapia em práticas coletivas, ampliando o acesso ao cuidado por meio do toque. A partir das sequelas sociais e sensoriais da pandemia, propõe refletir sobre a reciprocidade e a presença do outro em nós.

16/5. Sábado, 10h às 11h. Galpão. Grátis. Inscrições na hora e local da atividade. Lugares limitados.

A partir de 12 anos.

Vivência

Esporte Orientação

Venha se desafiar no esporte de orientação com o Sesc São Carlos. Em uma corrida pelo centro de São Carlos, os participantes percorrem postos de controle no menor tempo possível, colocando à prova agilidade, estratégia e habilidade na leitura de mapas. Uma experiência divertida e estimulante para todas as idades.

16/5. Sábado, 10h às 14h. Praça Cel. Salles. Grátis. Inscrições na hora e local da atividade. Vagas limitadas.

A partir de 6 anos.

Oficina

Monte a sua Biciquétinha

Com Gilson Lucas Bugs e Maria Fernanda Pozza Silveira Bugs

Vivência afetiva e colaborativa que convida as famílias a colocarem a mão na massa e construírem juntas uma bicicleta de equilíbrio de madeira.

16/5. Sábado, 10h às 13h. Arena. Grátis. Inscrições online de 5 a 10/5 para credencial plena e 11 a 16/5 para público geral. Vagas limitadas.

Todas as idades.

Cinema

O menino e o mundo

BRA, 2013. Cor. Dir.: Alê Abreu. Animação. 79 min.

Um garoto vive com os pais em uma pequena casa no campo. Diante da falta de trabalho, o pai parte para a cidade grande. Triste, o menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Uma animação que retrata questões do mundo moderno pelo olhar de uma criança.

16/5. Sábado, 16h. Teatro. Grátis. Ingressos 1h antes na Loja Sesc. Lugares limitados.

Todas as idades.

Passeio

Ciclo pela terra

Passeio de bicicleta que sai do Sesc São Carlos e percorre a zona rural em direção ao Assentamento Santa Helena, na Represa do 29. Após o percurso de 40 km, o grupo será recebido pelos assentados para uma visita guiada e um almoço preparado com produções orgânicas locais.

17/5. Domingo, 8h às 14h. Grátis. Inscrições presenciais na Central de Relacionamento de 2 a 10/5. Lugares limitados.

A partir de 16 anos.

Aula aberta

Yoga para corpos sedentários

Com Danilo Patzdorf

Voltado a iniciantes e pessoas com experiência, o encontro propõe exercícios de alongamento, fortalecimento e relaxamento para musculaturas afetadas por longos períodos sentados. Inspirada no yoga, pilates e dança, a atividade convida participantes a reconhecer os efeitos do sedentarismo, prevenindo desconfortos físicos e ampliando a consciência corporal por meio do movimento.

17/5. Domingo, 10h às 12h. Ginásio de eventos. Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

A partir de 12 anos.

Feira de qualquer maneira

Com produtores e artesãs locais

Pequenos empreendimentos de agricultura familiar, artesanato e alimentação da cidade e região ocupam o espaço com suas produções diversas e criam dentro do Sesc o ambiente agradável, descontraído e solidário das feiras.

17/5. Domingo, 9h30 às 13h. Galpão. Grátis. Lugares limitados.

Todas as idades.

Feira de Brechós

5 brechós da cidade criam um espaço acolhedor e convidam o público a consumir de empreendimentos sustentáveis e conscientes e a repensar consumo, moda e indústria têxtil.

17/5. Domingo, 9h30 às 13h. Galpão. Grátis. Lugares limitados.

Todas as idades.

Bate-papo

Moda sustentável

Com Cintia Felix e Talita Berribilli

Neste bate-papo, Cintia Felix e Talita Berribilli trazem seus trabalhos e trajetórias para conversar sobre o impacto socioambiental que a moda sustentável e o consumo de brechós trazem para as cidades.

17/5. Domingo, 10h30 às 12h. Galpão. Grátis. Lugares limitados.

Todas as idades.

Aula espetáculo

Baile Charme do Viaduto de Madureira

Mais que uma festa, o Baile Charme é um movimento histórico da cultura negra brasileira. Nascido sob o Viaduto de Madureira (RJ), reúne gerações ao som da música black, soul e R&B, promovendo dança, identidade, memória e pertencimento em um encontro cultural vivo.

17/5. Domingo, 16h às 19h. Estação Ferroviária de São Carlos - Fundação Pró-Memória. Grátis. Lugares limitados.

Todas as idades.

Atividade relacionada

Pista Ativa

Espaço dedicado à saúde, ao encontro e ao movimento!

Aqui você encontra a marcação da quilometragem, dicas de treino e orientações para se exercitar com segurança. Respeite seu ritmo, celebre suas conquistas e aproveite o percurso.

Juntos, construímos uma cidade mais ativa e saudável.

27/5. Quarta, 19h. Pista em frente ao Sesc São Carlos. Grátis.

Livre.

Serviço:

Semana S - Viver Bem na Cidade

De 12 a 17 de maio

Com atividades gratuitas em diferentes espaços do Sesc e da cidade, propõe experiências de convivência, reflexão e ocupação dos espaços urbanos.

Programação completa disponível em sescsp.org.br/saocarlos

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