Espetáculo gratuito da Mostra Senac de Artes Cênicas será apresentado no Teatro Municipal

O Senac São Carlos realiza, no próximo dia 11 de maio, mais uma atração da 19ª Mostra Senac de Artes Cênicas. A apresentação gratuita do espetáculo Cadê o pássaro que estava aqui? acontecerá às 20h, no Teatro Municipal de São Carlos.

A iniciativa integra a programação cultural promovida pelo Senac com o objetivo de valorizar as artes cênicas, incentivar a formação cultural e reforçar o compromisso da instituição com a educação transformadora e o estímulo à criatividade.

No espetáculo, o ator Felipe Casati, integrante do Grupo Galhofas, interpreta o Palhaço Cuchão, personagem que enfrenta a ausência de seu querido pássaro e tenta preencher o vazio deixado pela perda através de situações poéticas, emocionantes e repletas de humor. A peça propõe reflexões sobre afeto, saudade e aceitação, utilizando a linguagem da palhaçaria como principal elemento narrativo.

Sediado em Descalvado, o Grupo Galhofas desenvolve há cerca de duas décadas trabalhos voltados às artes cênicas, com pesquisas centradas na palhaçaria e em diferentes vertentes teatrais. O coletivo também promove projetos ligados a temas contemporâneos e discussões voltadas à comunidade LGBTQIAPN+ para públicos de diferentes idades.

A atividade possui vagas limitadas e não exige inscrição prévia. As senhas serão distribuídas uma hora antes do início da apresentação, no próprio teatro, localizado na Rua 7 de Setembro, 1735, no Centro de São Carlos.

A apresentação também faz parte da Semana S, mobilização nacional promovida entre os dias 11 e 17 de maio pelo Sistema Comércio, reunindo instituições como CNC, FecomercioSP, Sesc e Senac para aproximar a população de serviços gratuitos nas áreas de educação, cultura, saúde, lazer e cidadania.

Serviço

19ª Mostra Senac de Artes Cênicas

Peça: Cadê o pássaro que estava aqui?

Data: 11 de maio

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de São Carlos – Rua 7 de Setembro, 1735 – Centro