Salesianos realiza Bazar Beneficente com peças a partir de R$ 4

O Salesianos São Carlos promove nos dias 15 e 16 de maio mais uma edição do tradicional Bazar Beneficente, iniciativa voltada à arrecadação de recursos para os projetos sociais mantidos pela instituição no município.

Durante o evento, a população poderá encontrar roupas masculinas, femininas e infantis com preços populares, variando entre R$ 4 e R$ 6. A ação busca unir solidariedade e economia, oferecendo peças de qualidade a valores acessíveis.

Além das vendas, a instituição também está recebendo doações de roupas e calçados em bom estado de conservação. Segundo a organização, todo o valor arrecadado e os itens doados serão destinados às ações sociais desenvolvidas com crianças e jovens da região.

O bazar acontece no Salesianos São Carlos, com funcionamento na sexta-feira (15), das 8h às 17h, e no sábado (16), das 9h às 13h.

Mais informações podem ser obtidas com Lindomar Sales pelo WhatsApp: (16) 99438-0219.

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