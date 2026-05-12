Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/05) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: Pixabay

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Algo pode mudar mais rápido do que você imagina hoje. Um movimento inesperado dos astros abre caminho para notícias que mexem diretamente com seus planos. A sorte estará ao seu lado, mas será preciso agir no momento certo para não perder essa oportunidade rara...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O universo finalmente começa a aliviar o peso que você vinha carregando. Com Vênus fortalecendo sua energia, o dia favorece soluções, estabilidade e uma sensação inesperada de paz. Algo que parecia travado pode avançar de forma surpreendente nas próximas horas...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Prepare-se: o dia pode começar acelerado, mas os astros indicam uma reviravolta positiva antes da noite chegar. Uma notícia, convite ou resposta aguardada tem grandes chances de mudar completamente seu humor e renovar suas esperanças hoje...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Algo dentro de você começa a mudar silenciosamente hoje. Os astros mostram um forte momento de cura emocional e libertação de preocupações antigas. Depois de dias intensos, uma sensação inesperada de paz poderá trazer mais clareza...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Os astros indicam um dia capaz de reacender sua confiança de maneira poderosa. O Sol fortalece seu brilho pessoal e favorece conquistas importantes. Aquilo que parecia difícil ou parado pode finalmente avançar, trazendo uma sensação renovada de vitória...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hoje sua mente estará mais afiada do que nunca, e isso poderá mudar decisões importantes. Os astros favorecem clareza, estratégia e organização. Um plano antigo ou ideia esquecida pode voltar com força total e abrir caminhos extremamente promissores para você...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Libra, algo importante começa a se esclarecer hoje, mesmo que você ainda não perceba totalmente. Sob a influência poderosa de Vênus, situações confusas tendem a se resolver de forma surpreendente. O universo mostra que seu esforço emocional não foi desperdiçado...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Escorpião, hoje você poderá enxergar quem realmente está ao seu lado. Marte desperta sua coragem, intensidade e vontade de agir sem medo. Dúvidas antigas começam a desaparecer, e algo que parecia pesado poderá finalmente trazer uma sensação inesperada de alívio...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Uma mudança de energia pode virar o rumo do seu dia logo nas primeiras horas. O universo favorece recomeços, decisões ousadas e novas oportunidades. Algo que estava travado há semanas começa a se mover novamente, reacendendo sua confiança e liberdade interior...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Capricórnio, hoje os astros querem mostrar que seu esforço silencioso está prestes a gerar resultados importantes. Saturno fortalece sua disciplina e traz uma sensação rara de reconhecimento, mesmo enfrentando cobranças...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Aquário, algo positivo começa a se aproximar de forma discreta, mas poderosa. Saturno revela que sua paciência e dedicação não passaram despercebidas pelo universo. Hoje você poderá sentir um alívio e perceber que certas recompensas finalmente estão chegando até você...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Cuidado para não acreditar nas inseguranças que surgirem logo pela manhã. Júpiter ilumina seu caminho e favorece momentos felizes, respostas emocionantes e pequenas surpresas. O que hoje parece confuso se transforma rapidamente em uma notícia capaz de aquecer seu coração...Veja o amor e dinheiro para hoje clicando no nome do signo.

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