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São Carlos recebe 6ª Expo Miniaturas com atrações inspiradas em "Velozes & Furiosos"

12 Mai 2026 - 16h33Por Jéssica C.R.
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São Carlos recebe 6ª Expo Miniaturas com atrações inspiradas em "Velozes & Furiosos" -

Os apaixonados por carros em miniatura e colecionáveis já têm encontro marcado em São Carlos. A 6ª edição da Expo Miniaturas será realizada nos dias 16 e 17 de maio, na Rotatória da Riachuelo no shopping São Carlos, reunindo expositores, colecionadores e admiradores do universo automobilístico.

O evento promete atrair públicos de todas as idades com exposição de miniaturas, modelos colecionáveis e atrações especiais inspiradas em grandes sucessos do cinema automotivo.

No sábado (16), a programação acontece das 10h às 22h. Já no domingo (17), o público poderá visitar a exposição das 12h às 20h.

Um dos destaques desta edição será a presença especial de um sósia de Alexandre Toretto, personagem inspirado no universo da franquia “Velozes & Furiosos”, que estará disponível para fotos com os visitantes no dia 17 de maio.

A Expo Miniaturas também conta com a participação de parceiros e expositores do segmento, fortalecendo o cenário de colecionismo e entretenimento na cidade.

Serviço

6ª Expo Miniaturas
16 e 17 de maio
Rotatória da Riachuelo
Sábado: das 10h às 22h
Domingo: das 12h às 20h

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