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quarta, 13 de maio de 2026
São Carlos

Festival japonês Matsuri acontece no próximo final de semana

13 Mai 2026 - 18h47Por Da redação
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Matsuri foi criado em 2008 e virou tradição - Crédito: Divulgação Matsuri foi criado em 2008 e virou tradição - Crédito: Divulgação

A cultura japonesa vai tomar conta de São Carlos nos dias 16 e 17 de maio com a realização da 15ª edição do São Carlos Matsuri. O festival acontece na Fundação Educacional São Carlos (FESC), na Vila Nery, reunindo gastronomia típica, apresentações culturais, oficinas e atrações para toda a família.

O evento será realizado no sábado (16/05), das 12h às 22h, e no domingo (17/05), das 12h às 20h. A entrada é gratuita, mas os organizadores incentivam a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a projetos sociais do município.

A programação contará com shows, apresentações artísticas e diversas manifestações da cultura oriental. O público poderá acompanhar apresentações de danças tradicionais, performances de k-pop, shows de taikô, os tradicionais tambores japoneses, além de demonstrações de artes marciais.
A gastronomia é um dos grandes destaques do festival, com pratos tradicionais da culinária japonesa e oriental, como yakisoba, tempurá, sorvete frito, doces típicos e outras opções que prometem atrair os visitantes.

O Matsuri também terá oficinas de desenho e origami, exposição de ikebana, bazar temático e estandes com produtos ligados à cultura japonesa. Para as crianças e famílias, o evento contará ainda com área kids, brincadeiras e atividades recreativas.

Criado em 2008 durante as comemorações do Sesquicentenário de São Carlos, o Matsuri conquistou espaço no calendário oficial do município e se consolidou como um dos principais eventos de valorização da cultura japonesa na cidade.
A realização é da Prefeitura Municipal, em parceria com a FESC e entidades da colônia japonesa, responsáveis pela gastronomia e pelas atrações culturais.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destacou a importância do evento para a cidade e ressaltou o apoio da Câmara Municipal, por meio do vereador Lineu Navarro que destinou emenda parlamentar no valor de R$ 30 mil.
“A população adora essa festa, não só pela beleza das apresentações, mas também pela diversidade da culinária japonesa. É um evento que envolve toda a comunidade. Esperamos repetir o sucesso dos anos anteriores e realizar mais uma grande edição do Matsuri”, afirmou.

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