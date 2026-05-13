Instituto Rumo leva o “Brincando na Praça” com esporte e lazer gratuitos para São Carlos neste domingo (17)

Crédito: Divulgação

A população de São Carlos já tem um programa completo para o próximo domingo (17/5). Das 10h às 17h, a Praça Padre Roque Pinto de Barros, na Vila Prado, recebe o projeto Brincando na Praça, com uma programação gratuita voltada para todas as idades.

A iniciativa é realizada pela Rumo, maior operadora de ferrovias de cargas do país, por meio do Instituto Rumo, via Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, com execução da RMC Esportes e apoio da Prefeitura de Araraquara. A ação faz parte das iniciativas da companhia voltadas ao fortalecimento das comunidades próximas às suas operações ferroviárias, promovendo bem-estar e integração social.

Com foco na qualidade de vida, convivência em comunidade e incentivo à prática esportiva, o evento oferece atividades como vôlei, basquete, futebol, mini tênis, peteca, aulas de dança e jogos de tabuleiro. A programação inclui ainda damas gigantes, cama elástica, brinquedos infláveis e aferição de pressão arterial.

“O Brincando na Praça é uma forma de levar esporte, lazer e convivência para as comunidades onde estamos presentes. Mais do que um evento, é uma oportunidade de ocupar o espaço público, fortalecer vínculos e aproximar as pessoas. Esse é um dos caminhos em que a Rumo acredita para contribuir com o desenvolvimento social. Queremos que todos aproveitem esse dia leve. Estão todos convidados”, afirma Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo.

Ao longo do dia, o espaço público se transformará em um ponto de encontro para diferentes gerações, incentivando a participação da comunidade em um ambiente acolhedor e descontraído.

Serviço

Brincando na Praça – São Carlos (SP)

Data: 17/05/2026

Horário: das 10h às 17h

Local: Praça Padre Roque Pinto de Barros - Av. Sallum, 778 - Vila Prado - São Carlos/SP

Evento gratuito e aberto ao público



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