NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Osvaldo Martins Dutra, aos 72 anos de idade, ocorrido no dia 11/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa suas Filhas: Ângela e Crislaine, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 12/05/2026 das 07:00 às 11:15 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Osvaldo Martins Dutra.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/97173





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Francisco Furlan, aos 87 anos de idade, ocorrido no dia 11/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Lucia Guerreiro Furlan.

Deixa seus filhos: João e Donizete, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 12/05/2026 das 11:00 às 15:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:30 no Cemitério Municipal Santo Antonio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Francisco Furlan.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/97254





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Tereza Pereira de Souza, aos 76 anos de idade, ocorrido no dia 11/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa seus filhos: Luciano, Claudia, Antonio e Fabíola, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 12/05/2026 das 11:30 às 15:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Tereza Pereira de Souza .

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/97256





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Silvio Fernando P. Theodoro, aos 50 anos de idade, ocorrido no dia 12/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Edna Cristina Theodoro.

Deixa seus filhos: Marcos, Pietro e Eloise, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 12/05/2026 das 12:30 às 16:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Silvio Fernando P. Theodoro.

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