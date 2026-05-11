Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Cleide Maria Guereschi, aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 10/05/2026, na cidade de Piracicaba.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Otávio, Odair, Isabel, Euclides Jr, Luciana, demais familiares e amigos.

A Sra. Cleide será trasladada para cidade de São Carlos onde a cerimônia de despedida terá início dia 11/05/2026 das 08:00 às 12:00 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Cleide Maria Guereschi.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/97024

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