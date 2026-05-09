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sábado, 09 de maio de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

09 Mai 2026 - 11h21Por Jéssica C.R.
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Nova Funerária - Nova Funerária -

A Senhora: Adelina Noviska Romeiro

Faleceu dia 09/05/26 às 03:00 horas em Rio Claro com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Romeiro e deixa os filhos: José Olimpio c/c Isabel Vivaldini Romeiro, Aparecido c/c Vânia, Ângela Maria e Márcia Maria, viúvas, Aparecida de Fátima, Marta Regina, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Analândia.

O sepultamento dar-se-á no dia 09/05/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Analândia.

Data de nascimento: 20/07/1932.

 

A Senhora: Maria José Gonçalves de Aguiar

Faleceu dia 08/05/26 às 03:30 horas em Matão com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Oracir Pereira de Aguiar e deixa os filhos: Maria José, Maria de Fátima, Regina, Sônia, Nilza, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/05/26 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/03/1932.

 

O Senhor: Sérgio Mendes da Silva

Faleceu dia 07/05/26 às 17:46 horas em São Carlos com 67 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida de Lourdes Fontana da Silva e os filhos: Gislaine  c/c Renato, Sérgio c/c Juliana, Kaik, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/05/26 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/06/1958.

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