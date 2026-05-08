A Senhora: Maria José Gonçalves de Aguiar

Faleceu dia 08/05/26 às 03:30 horas em Matão com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Oracir Pereira de Aguiar e deixa os filhos: Maria José, Maria de Fátima, Regina, Sônia, Nilza, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 08/05/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/03/1932.

O Senhor: Sérgio Mendes da Silva

Faleceu dia 07/05/26 às 17:46 horas em São Carlos com 67 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida de Lourdes Fontana da Silva e os filhos: Gislaine c/c Renato, Sérgio c/c Juliana, Kaik, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 08/05/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/06/1958.

O Senhor: Renato Aparecido Zabaglia

Faleceu dia 07/05/26 às 03:30 horas em Matão com 50 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Elizangela Cristina Meira Zabaglia e deixa os filhos: Leandro, João Pedro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/05/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 17/12/1975.